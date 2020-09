Paola Pisano e il Ministero dell'Innovazione che stenta ad innovare (Di sabato 12 settembre 2020) Dall'app Immuni alla «banda» ultralarga al Bonus vacanze. I risultati del dicastero per l'alfabetizzazione tecnologica sono modesti, a volte oscuri. Su di esso e sull'azione di colei che lo guida, la domanda sorge così spontanea: a che cosa servono? E' stata presentata come una rivoluzione, ma si sta rivelando un'operazione soprattutto di immagine. In pieno stile propagandistico Cinque stelle. L'investitura di Paola Pisano a ministra dell'Innovazione e la Trasformazione digitale non ha finora segnato la storia italiana tecnologica del Paese. Tanto che lei stessa ha tirato fuori il coniglio dal cilindro: un'apposita materia, sul digitale, da studiare a scuola. In una lettera, inviata dal quotidiano la Repubblica, ha messo nero su bianco la sua idea, rivolta alla ministra ... Leggi su panorama (Di sabato 12 settembre 2020) Dall'app Immuni alla «banda» ultralarga al Bonus vacanze. I risultati del dicastero per l'alfabetizzazione tecnologica sono modesti, a volte oscuri. Su di esso e sull'azione di colei che lo guida, la domanda sorge così spontanea: a che cosa servono? E' stata presentata come una rivoluzione, ma si sta rivelando un'operazione soprattutto di immagine. In pieno stile propagandistico Cinque stelle. L'investitura dia ministrae la Trasformazione digitale non ha finora segnato la storia italiana tecnologica del Paese. Tanto che lei stessa ha tirato fuori il coniglio dal cilindro: un'apposita materia, sul digitale, da studiare a scuola. In una lettera, inviata dal quotidiano la Repubblica, ha messo nero su bianco la sua idea, rivolta alla ministra ...

