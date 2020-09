Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare (Di sabato 12 settembre 2020) Diversi automobilisti hanno il bollo auto 2020 in scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente: come è possibile pagare il bollo auto 2020 con gli uffici Aci chiusi? Andiamo a rispondere. bollo auto 2020: uffici Aci chiusi, ecco fino a quando L’automobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 12 settembre 2020) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una ...

La vittima, un disabile di 35 anni, ha versato 20mila euro al venditore ma il fuoristrada ordinato non gli è stato consegnato SASSARI. Aveva versato 20mila euro in anticipo per un fuoristrada, facendo ...

L'imposta di bollo si paga con bonifico

Se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo per via tradizionale, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il seguente codice Iban: IT07Y010000324 5348008120501. Lo ...

