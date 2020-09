(Di sabato 12 settembre 2020)per altre 36 ore aperRho-. La chiusura inizierà alle 18 di sabato 12 settembreall’alba di lunedì 14. Per tutto il fine settimana ci saranno deviazioni e percorsi alternativi sia per chi proviene da Milano che da Como. Il tratto chiuso al traffico è quello compreso tra … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloa lunedì perRho-proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Paderno Dugnano, Comasina interrotta fino a lunedì per lavori alla Rho-Monza - PadernoDCresce : Video appena pubblicato @ Paderno Dugnano Cresce - pad_dugnano : Foto appena pubblicata @ Paderno Dugnano - pad_dugnano : Foto appena pubblicata @ Paderno Dugnano - AsnaghiAndrea : RT @cpo_mi: ?? ???????? ??????????: ?????? “??????????????????” ?????? ?????????? ???? ?????????? ??? di @AsnaghiAndrea, Consulente del lavoro in Paderno Dugnano (Mi) ???? Leggi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno Dugnano

Il Notiziario

di Stefania TotaroTre condanne per presunti reati edilizi e violazione di norme ambientali per il centro giardinaggio Steflor di Vimodrone. Il giudice monocratico del Tribunale di Monza Marco Formenti ...A poche ore dal suono della campanella che darà il via al nuovo anno scolastico, la Provincia MB ha convocato la Conferenza dei servizi dedicata alla Missione scuola per dare l’ aggiornamento sulle ul ...