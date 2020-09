Ostia, genitori infuriati: avvisati solo oggi per il rinvio dell’inizio delle lezioni all’IC ‘Mar dei Caraibi’ (Di sabato 12 settembre 2020) Amara sorpresa per centinaia di famiglie di bambini della scuola elementare di Ostia “Segurana”. Questa mattina alle ore 12 sul sito dell’Istituto Complessivo “Mar dei Caraibi” è apparsa una nota a firma del dirigente scolastico, dott.ssa Maria Carletti, nella quale viene comunicato che l’apertura della scuola elementare, prevista per lunedì 14, è sospesa. A motivare la decisione una comunicazione ricevuta venerdì 11 alle ore 21.20 dal Municipio X nella quale si precisa che non è stata possibile la realizzazione delle pareti divisorie nella palestra a causa del ritardo nell’arrivo dei materiali. Leggi anche: Fiumicino. Anni di botte e insulti all’anziana madre, poi per avere più soldi la costringe a chiedere l’elemosina al centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020) Amara sorpresa per centinaia di famiglie di bambini della scuola elementare di“Segurana”. Questa mattina alle ore 12 sul sito dell’Istituto Complessivo “Mar dei Caraibi” è apparsa una nota a firma del dirigente scolastico, dott.ssa Maria Carletti, nella quale viene comunicato che l’apertura della scuola elementare, prevista per lunedì 14, è sospesa. A motivare la decisione una comunicazione ricevuta venerdì 11 alle ore 21.20 dal Municipio X nella quale si precisa che non è stata possibile la realizzazionepareti divisorie nella palestra a causa del ritardo nell’arrivo dei materiali. Leggi anche: Fiumicino. Anni di botte e insulti all’anziana madre, poi per avere più soldi la costringe a chiedere l’elemosina al centro ...

Domenica 13 settembre, il Parco archeologico di Ostia antica offre due laboratori didattici alle famiglie con bambini d'età compresa tra 6 e 11 anni: i laboratori sono gratuiti e i bambini non pagano ...

Cucunato (Lega): 'Con il M5s apertura scuole IX Municipio tra caos, incertezze e scarica barile'

“Sono mesi che chiedo come Consigliere del IX municipio e come capogruppo della Lega di creare un gruppo di Lavoro dedicato, capace di garantire in sinergia con i livelli centrali e con i dirigenti de ...

Domenica 13 settembre, il Parco archeologico di Ostia antica offre due laboratori didattici alle famiglie con bambini d'età compresa tra 6 e 11 anni: i laboratori sono gratuiti e i bambini non pagano ..."Sono mesi che chiedo come Consigliere del IX municipio e come capogruppo della Lega di creare un gruppo di Lavoro dedicato, capace di garantire in sinergia con i livelli centrali e con i dirigenti de ...