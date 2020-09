Ostia – Genitori avvisati solo oggi su rinvio apertura scuola Segurana (Di sabato 12 settembre 2020) Ostia – Genitori avvisati solo oggi su rinvio apertura scuola Segurana – Amara sorpresa per centinaia di famiglie di bambini della scuola elementare di Ostia “Segurana”. Questa mattina alle ore 12 sul sito dell’Istituto Complessivo “Mar dei Caraibi” è apparsa una nota a firma del dirigente scolastico, dott.ssa Maria Carletti, nella quale viene comunicato che l’apertura della scuola elementare, prevista per lunedì 14, è sospesa. A motivare la decisione una comunicazione ricevuta venerdì 11 alle ore 21.20 dal Municipio X nella quale si precisa che non è stata possibile la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020)su– Amara sorpresa per centinaia di famiglie di bambini dellaelementare di”. Questa mattina alle ore 12 sul sito dell’Istituto Complessivo “Mar dei Caraibi” è apparsa una nota a firma del dirigente scolastico, dott.ssa Maria Carletti, nella quale viene comunicato che l’dellaelementare, prevista per lunedì 14, è sospesa. A motivare la decisione una comunicazione ricevuta venerdì 11 alle ore 21.20 dal Municipio X nella quale si precisa che non è stata possibile la ...

