Operazione dei Nas nel Vesuviano | sequestrati 300 chili di alimenti

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – I carabinieri del Nas, dopo aver eseguito un’ispezione in un’azienda agrituristica, hanno sequestrato circa 300di conserve di pomodoro in barattoli di vetro. Il sequestro è avvenuto in un locale di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio, dove i prodotti – sotto osservazione dei militari dell’Arma – sono risultati privi di qualsivoglia informazione che ne garantiva la rintracciabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.