Omicidio Willy: Ecco Cos’ha Raccontato il Carabiniere che Lo Ha Soccorso (Di sabato 12 settembre 2020) Mentre le indagini sull’Omicidio del 21enne proseguono è stato il Carabiniere Antonio Carella che racconta di aver passato gli ultimi istanti di Willy assieme a lui. Nuove testimonianze sull’Omicidio di Willy Monteiro, il giovane ucciso tra la notte del 5 e 6 settembre a Colleferro in un una rissa. Mentre le indagini sul caso proseguono, un militare presente quella sera ha Raccontato ciò che ha visto e vissuto in relazione alla tragedia che sta sconvolgendo il paese in questi giorni. Si tratta di Antonio Carella, Carabiniere di 53 anni che quel giorno si trovava in un alloggio di servizio, quando all’improvviso ha udito degli schiamazzi piuttosto singolari in Largo Santa Caterina proprio sotto la sua finestra. Attorno alle 3.30 ... Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Mentre le indagini sull’del 21enne proseguono è stato ilAntonio Carella che racconta di aver passato gli ultimi istanti diassieme a lui. Nuove testimonianze sull’diMonteiro, il giovane ucciso tra la notte del 5 e 6 settembre a Colleferro in un una rissa. Mentre le indagini sul caso proseguono, un militare presente quella sera haciò che ha visto e vissuto in relazione alla tragedia che sta sconvolgendo il paese in questi giorni. Si tratta di Antonio Carella,di 53 anni che quel giorno si trovava in un alloggio di servizio, quando all’improvviso ha udito degli schiamazzi piuttosto singolari in Largo Santa Caterina proprio sotto la sua finestra. Attorno alle 3.30 ...

