"Omicidio volontario". Willy, dall'autopsia dettagli sconvolgenti: ergastolo ai fratelli Bianchi? (Di sabato 12 settembre 2020) Si aggrava la posizione dei 4 arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte: da Omicidio preterintenzionale a Omicidio volontario. Significa che quella notte i 4 hanno agito «per uccidere», la perizia dei medici legali sul corpo della giovanissima vittima ha confermato la ferocia dei colpi, le polifratture dal collo all'addome sono compatibili con un accanimento di violenza tale da giustificare la rimodulazione del capo d'imputazione per cui ora la gang di Artena - i due fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Franceso Belleggia - nonostante il maldestro tentativo di negare, rischia l'ergastolo. A inchiodarli ci sono anche le testimonianze dei tanti giovani presenti quella notte a Colleferro, in largo Santa Caterina, a pochi passi dal pub ...

