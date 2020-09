Omicidio Colleferro, l’amica di Willy: “Pincarelli ha molestato anche me, sono dovuta correre via” (Di sabato 12 settembre 2020) Omicidio Colleferro, l’amica di Willy. A parlare è una ragazza di 24 anni, amica di Willy, tra le testimonianza chiave che accusano i quattro arrestati. “Willy è morto tra le mie braccia”, racconta. Poi aggiunge come Mario Pincarelli e gli altri arrestati fossero soliti molestare le ragazze: “Mi si è messo addosso, non mi lasciava in pace, pretendeva che andassi in auto con lui ad Artena. sono dovuta correre via per liberarmene, farmi accompagnare a casa perché non si fermava”. Hanno 19 e 24 anni, sono le due amiche di Willy Monteiro Duarte che lo hanno soccorso dopo la fuga dei suoi aggressori. Ieri sono state ascoltate di nuovo dai carabinieri ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 12 settembre 2020), l’amica di. A parlare è una ragazza di 24 anni, amica di, tra le testimonianza chiave che accusano i quattro arrestati. “è morto tra le mie braccia”, racconta. Poi aggiunge come Mario Pincarelli e gli altri arrestati fossero soliti molestare le ragazze: “Mi si è messo addosso, non mi lasciava in pace, pretendeva che andassi in auto con lui ad Artena.via per liberarmene, farmi accompagnare a casa perché non si fermava”. Hanno 19 e 24 anni,le due amiche diMonteiro Duarte che lo hanno soccorso dopo la fuga dei suoi aggressori. Ieristate ascoltate di nuovo dai carabinieri ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - ADM_assdemxmi : A proposito del brutale omicidio di Colleferro - Alessandro Del Corno - rob_milano : @Open_gol Ma ai #fratelliBianchi, che terrorizzavano la provincia da mesi, nessuna misura di prevenzione?… -