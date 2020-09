Octavia Butler, dal Sud schiavista alla emancipata California, e ritorno (Di domenica 13 settembre 2020) La radicale estraneità della condizione di schiavo, per chi è nato libero, indusse Frederick Douglass a mettere in guardia il lettore ideale (bianco) della sua celebre autobiografia, proponendo di situarlo «in una situazione difficile: la situazione in cui ero io. Solo allora – aggiungeva – «capirà fino in fondo le sofferenze e saprà provare comprensione per lo schiavo fuggiasco stremato dalla fatica e segnato dalla frusta». Nel 1979, Octavia E. Butler prese alla lettera questa proposta e pubblicò Legami di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 settembre 2020) La radicale estraneità della condizione di schiavo, per chi è nato libero, indusse Frederick Douglass a mettere in guardia il lettore ideale (bianco) della sua celebre autobiografia, proponendo di situarlo «in una situazione difficile: la situazione in cui ero io. Solo allora – aggiungeva – «capirà fino in fondo le sofferenze e saprà provare comprensione per lo schiavo fuggiasco stremato dfatica e segnato dfrusta». Nel 1979,E.preselettera questa proposta e pubblicò Legami di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

