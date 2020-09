Nuovo Anno Scolastico | Lega e Forza Italia Attaccano Azzolina

Leggi su youreduaction

(Di sabato 12 settembre 2020) Matteo Salvini e Mariastella Gelmini esprimono la loro contrarietà verso l’operato della Ministra. “Rebus certificati medici, caos sulla misurazione della temperatura. Mascherine, gel igienizzanti, banchi monoposto: nella stragrande maggioranza delle scuole manca tutto“. Questo quanto scritto in una nota di Mariastella Gelmini, capogruppo dialla Camera dei deputati. Salvini si unisce alla critica: “Rivolgo un appello accorato al ministro: nessuno deve restare solo. Gli studenti disabili e le loro famiglie non sono invisibili e non meritano di essere cancellati come il governo ha fatto con il ministero ad hoc voluto dalla. È necessario un impegno anche economico concreto, serio, efficace. C’erano ...