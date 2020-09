Norme anti-covid violate e acqua sporca: chiusa piscina a Sorrento (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – I carabinieri del Nas, durante un’attività di controllo, si sono recati in una nota struttura turistica a Sorrento dove hanno verificato che non erano rispettate le misure anti-covid e che l’acqua della piscina era sporca. A conclusione dell’attività, i carabinieri del Nas hanno, dunque, disposto la chiusura amministrativa della piscina del noto hotel per la durata da 5 a 30 giorni in quanto i valori microbiologici imposti dalla normativa in titolo non sono stati garantiti. Inoltre i militari hanno proceduto alla prevista contestazione amministrativa per la mancata ottemperanza delle misure anti-contagio da covid-19. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri del Nas, durante un’attività di controllo, si sono recati in una nota struttura turistica adove hanno verificato che non erano rispettate le misuree che l’dellaera. A conclusione dell’attività, i carabinieri del Nas hanno, dunque, disposto la chiusura amministrativa delladel noto hotel per la durata da 5 a 30 giorni in quanto i valori microbiologici imposti dalla normativa in titolo non sono stati garti. Inoltre i militari hanno proceduto alla prevista contestazione amministrativa per la mancata ottemperanza delle misure-contagio da-19. ...

