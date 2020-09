Non solo De Luca, gli altri autisti che hanno inguaiato i potenti. Nell’abitacolo dell’auto blu vizi e segreti inconfessabili della classe politica (Di sabato 12 settembre 2020) “Mi devi salvare, senza autista muoio!”. Lo diceva a un imprenditore il consigliere della Corte dei Conti (sic!) Antonello Colosimo, intercettato dai carabinieri che istruivano l’indagine per gli appalti del G8, da cui verrà poi scagionato. La frase resta agli atti, emblematica del rapporto che lega la categoria degli autisti a quelle dei politici, notabili di Stato, funzionari e amministratori di rango. Un rapporto che a volte finisce in tribunale, a volte sul giornale o dritto in campagna elettorale, come è appena capitato a Vincenzo De Luca, finito nei guai per la vicenda dei vigili “elevati” a membri dello staff e delle relazioni istituzionali in Regione con tanto di aumento. Senza che costituisca un’attenuante, si può ben dire che la storia italiana – dalla Prima alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Mi devi salvare, senza autista muoio!”. Lo diceva a un imprenditore il consigliereCorte dei Conti (sic!) Antonello Colosimo, intercettato dai carabinieri che istruivano l’indagine per gli appalti del G8, da cui verrà poi scagionato. La frase resta agli atti, emblematica del rapporto che lega la categoria deglia quelle dei politici, notabili di Stato, funzionari e amministratori di rango. Un rapporto che a volte finisce in tribunale, a volte sul giornale o dritto in campagna elettorale, come è appena capitato a Vincenzo De, finito nei guai per la vicenda dei vigili “elevati” a membri dello staff e delle relazioni istituzionali in Regione con tanto di aumento. Senza che costituisca un’attenuante, si può ben dire che la storia italiana – dalla Prima alla ...

Fedez : Vorrei riuscire a commentare una cosa del genere, invece rimango senza parole e forse è meglio così. Mi sento solo… - Fedez : Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero… - AnnalisaChirico : Gabriele Muccino, come la sardina-in-chief Mattia Santori, è uno di quelli che predicano un mondo di pace&amore per… - annamaria0614 : RT @SADGASMV: i hate them i seriously do gli americani non capiscono che per loro è venti volte più difficile avere successo per colpa del… - iamcamomilla : RT @sirivsbl4ck: ma non possono inventare una stazione radio con solo musica??? (senza pubblicità e quelli che parlano dopo ogni canzone pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Torino, non solo il regista: Vagnati cerca un trequartista, sfida Ramirez-Joao Pedro TUTTO mercato WEB Juventus Sampdoria, non solo Gabbiadini: a Torino senza Askildsen

Claudio Ranieri potrebbe dover rinunciare a Manolo Gabbiadini per il match in trasferta a Torino contro la Juventus. L’attaccante è alle prese con il recupero dall’infortunio e il tecnico doriano sper ...

I Soliti Ignoti ed Elisir non vanno in onda: casi di Covid 19/ Produzioni sospese

I Soliti Ignoti ed Elisir, stop alla produzione dei due programmi per la positività riscontrata nei rispettivi gruppi di lavoro, ecco le novità Sarà un anno complicato questo per la televisione e non ...

Claudio Ranieri potrebbe dover rinunciare a Manolo Gabbiadini per il match in trasferta a Torino contro la Juventus. L’attaccante è alle prese con il recupero dall’infortunio e il tecnico doriano sper ...I Soliti Ignoti ed Elisir, stop alla produzione dei due programmi per la positività riscontrata nei rispettivi gruppi di lavoro, ecco le novità Sarà un anno complicato questo per la televisione e non ...