«Niente vacanze, facciamo un figlio». L’insolito Agosto delle coppie che ricorrono alla PMA (Di sabato 12 settembre 2020) L’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha fermato le coppie desiderose di un figlio: la voglia di tornare alla vita, insieme al desiderio di procreare, ha fatto sì che molti aspiranti genitori rinunciassero alle ferie d’agosto per sottoporsi a un trattamento di Procreazione Medicalmente Assistita. Lo dimostrano i dati di un’indagine effettuata nei 5 centri del gruppo Genera in tutta Italia (Roma, Torino, Marostica, Napoli e Umbertide), dove si è registrato un aumento di oltre 8 volte dei ‘pick up’, cioè le procedure di prelievo ovocitario, rispetto all’agosto dello scorso anno. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) L’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha fermato le coppie desiderose di un figlio: la voglia di tornare alla vita, insieme al desiderio di procreare, ha fatto sì che molti aspiranti genitori rinunciassero alle ferie d’agosto per sottoporsi a un trattamento di Procreazione Medicalmente Assistita. Lo dimostrano i dati di un’indagine effettuata nei 5 centri del gruppo Genera in tutta Italia (Roma, Torino, Marostica, Napoli e Umbertide), dove si è registrato un aumento di oltre 8 volte dei ‘pick up’, cioè le procedure di prelievo ovocitario, rispetto all’agosto dello scorso anno.

Kevin76600463 : RT @Studbull7: E niente anche queste vacanze stanno finendo! Godiamoci questi ultimi giorni #me - ho_finito_ciao : E attendo con ansia le vacanze natalizie perché quest'anno cascasse il mondo devo fare l'albero con hangel e niente mi fermerà nel farlo - Anarcorvopunk77 : @olindocervi @2Biagetti @mittdolcino @MegasAlexandr12 Quindi dopo 70 giorni no ha successo niente in #Bulgaria ...… - fruttaestiva : raga mi hanno cambiato tutti i professori questo vuol dire che NIENTE COMPITI DELLE VACANZE DA FAREEEEE - LordShinigami7 : “Che fai?” “Niente, attendo che la gente abbia finito vacanze e divertimenti per avere di nuovo tempo e cercarmi...… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente vacanze «Niente vacanze all'estero», ma i positivi tornano dalla Sardegna Il Messaggero Fuga romantica per i Totti a Parigi: il covid non li spaventa

La coppia, in compagnia di Vincent Candela e della moglie di quest'ultimo, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sotto la Tour Eiffel Una fuga romantica nella città romantica per eccellenza: Pari ...

Roberta Morise/ C’è Giancarlo Magalli dietro il suo addio a I Fatti Vostri sulla Rai?

Roberta Morise ha fatto parlare di sé non solo per gli eventuali flirt con Ignazio Boschetto ed Eros Ramazzotti. La conduttrice infatti ha terminato, un po’ a sorpresa, la sua avventura a I Fatti Vost ...

La coppia, in compagnia di Vincent Candela e della moglie di quest'ultimo, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sotto la Tour Eiffel Una fuga romantica nella città romantica per eccellenza: Pari ...Roberta Morise ha fatto parlare di sé non solo per gli eventuali flirt con Ignazio Boschetto ed Eros Ramazzotti. La conduttrice infatti ha terminato, un po’ a sorpresa, la sua avventura a I Fatti Vost ...