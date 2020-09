“Niente Patto di Stabilità finché il Pil non torna al pre-Covid”. Da Berlino Gualtieri chiarisce la posizione italiana: “Poi vanno riviste le regole” (Di sabato 12 settembre 2020) Avanti con la grande riforma economica europea, evitando di tornare velocemente alla vecchia austerity, almeno finché “c’è un imPatto sull’economia del Covid”. Da Berlino, dove ha partecipato alla riunione informale dell’Ecofin, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, rilancia la sua ricetta per un’Italia e un’Europa pronte a tornare alla crescita dopo l’incubo della pandemia: “Finché non si torna a livelli di Pil pre-Covid sarebbe un errore reintrodurre le regole del Patto di Stabilità, questa è la posizione dell’italia”, ha chiarito il ministro. Che ha definito l’Ecofin informale di oggi “molto positivo” sul Recovery Fund, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Avanti con la grande riforma economica europea, evitando dire velocemente alla vecchia austerity, almeno finché “c’è un imsull’economia del Covid”. Da, dove ha partecipato alla riunione informale dell’Ecofin, il ministro dell’Economia, Roberto, rilancia la sua ricetta per un’Italia e un’Europa pronte are alla crescita dopo l’incubo della pandemia: “Finché non sia livelli di Pil pre-Covid sarebbe un errore reintrodurre le regole deldi Stabilità, questa è ladell’italia”, ha chiarito il ministro. Che ha definito l’Ecofin informale di oggi “molto positivo” sul Recovery Fund, ...

