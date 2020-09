Niente mascherine tra la movida braidese (Di sabato 12 settembre 2020) BRA Tutti hanno paura della seconda ondata della pandemia, ma pochi fanno qualcosa per evitarla. Ecco come si presenta la movida braidese del venerdì sera in via Cavour: Niente mascherine e molto ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 12 settembre 2020) BRA Tutti hanno paura della seconda ondata della pandemia, ma pochi fanno qualcosa per evitarla. Ecco come si presenta ladel venerdì sera in via Cavour:e molto ...

tancredipalmeri : Genitori italiani dei bambini: “EEEEH COME FANNO I BIMBI A SCUOLA CON LE MASCHERINE, PAZZI!” Bimba spagnola a scuo… - massimo_porro : Mascherine o no, non me ne frega niente. E' che fanno schifo, ribrezzo....Droga? - mafaldina61 : @NicolaMorra63 @vasco97273 A proposito di soldi sapete niente di quelli dello scandalo #mascherine e camici di… - emato64 : RT @johnnyargo1: Non avrei mai creduto ma è stata proprio la mite #Svezia ad aver sconfitto il #Covid Non un giorno di lockdown, niente mas… - GCoddio : RT @AngeloParatico: Amica insegnante alle elementari mi dice che non hanno nulla, niente banchi, niente disinfettanti e mascherine.Solo can… -

ROMA. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha aperto «una istruttoria» sulla legittimità delle recenti ordinanze del Piemonte e della Sardegna sulla scuola e sul cosiddetto «passaport ...

Q4: la nostra recensione del libro Fratelli per Caso

Com’è il libro dei Q4? Vale la pena di comprare la prima opera scritta dedicata alle avventure di Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Sigh Tanc e Lele Giaccari. Prima di leggerlo pensavo mi sarei imbatt ...

