Nel decreto Semplificazioni un tetto ai canoni pagati per estrarre idrocarburi. I No triv: “3 milioni regalati alle compagnie petrolifere” (Di sabato 12 settembre 2020) La conversione in legge del dl Semplificazioni, approvato anche alla Camera dopo che il governo ha incassato la fiducia al Senato, porta con sé polemiche anche sul fronte delle trivelle. Perché si confermano le novità introdotte con il maxiemendamento, rimasto invariato rispetto a quello passato a Montecitorio, che rappresentano per ambientalisti e non solo l’ennesimo regalo alle compagnie petrolifere. A dispetto del green deal. Arriva infatti un tetto al valore del canone di superficie che un concessionario deve pagare ogni anno. E si introducono norme che disciplinano, tra le altre cose, l’individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio. “Da un lato non si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) La conversione in legge del dl, approvato anche alla Camera dopo che il governo ha incassato la fiducia al Senato, porta con sé polemiche anche sul fronte delleelle. Perché si confermano le novità introdotte con il maxiemendamento, rimasto invariato rispetto a quello passato a Montecitorio, che rappresentano per ambientalisti e non solo l’ennesimo regalopetrolifere. A dispetto del green deal. Arriva infatti unal valore del canone di superficie che un concessionario deve pagare ogni anno. E si introducono norme che disciplinano, tra le altre cose, l’individuazione di aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio. “Da un lato non si è ...

Il divieto di licenziamento nel decreto Rilancio 2

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7-09-2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, reca ...

Comuni e Regioni potranno spiare nei conti correnti dei contribuenti. Ecco come e perché

Nel decreto approvato dal governo è scritto nero su bianco all’articolo 17 bis che Comuni, province, regioni e, in generale tutti gli enti locali, per «semplificare» il processo di riscossione delle ...

