NBA, Danuel House cacciato da Orlando: ospite non autorizzato in hotel (Di sabato 12 settembre 2020) Danuel House ha violato il protocollo della bolla di Orlando e per questo è stato cacciato dall’NBA. L’ala degli Houston Rockets dunque non scenderà in campo nelle prossime partite, con gara-5 contro i Los Angeles Lakers da disputare nella notte italiana tra sabato e domenica. House avrebbe infatti “avuto un ospite non autorizzato a rimanere nel campus nella sua stanza per diverse ore l’8 settembre“. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Yahoo, dovrebbe trattarsi di una delle addette ai test per il coronavirus presenti nel campus. “Non sono state trovate prove che altri giocatori o membri dello staff siano entrati in contatto con l’ospite o che siano stati coinvolti in questo ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020)ha violato il protocollo della bolla die per questo è statodall’NBA. L’ala degli Houston Rockets dunque non scenderà in campo nelle prossime partite, con gara-5 contro i Los Angeles Lakers da disputare nella notte italiana tra sabato e domenica.avrebbe infatti “avuto unnona rimanere nel campus nella sua stanza per diverse ore l’8 settembre“. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Yahoo, dovrebbe trattarsi di una delle addette ai test per il coronavirus presenti nel campus. “Non sono state trovate prove che altri giocatori o membri dello staff siano entrati in contatto con l’o che siano stati coinvolti in questo ...

