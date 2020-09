NBA 2K21 | guida alla migliore build da Centro Ala Grande

Leggi su tuttotek

(Di sabato 12 settembre 2020) In questasu NBAvedremo quella che, secondo noi, è laper il vostroo Ala, perfetta per concludere e difendere dominando NBA 2K20 è uscito ormai da una settimana e, come da diversi anni, una delle modalità più importanti presenti nel titolo è La Mia Carriera. Qui ci troveremo a creare il nostro giocatore per ascendere partendo dall’High School, fino ad approdare in NBA o buttarci nella mischia contro altri giocatori in multiplayer. La creazione del personaggio è sempre tosta da affrontare, specialmente in questo titolo, dove ogni parametro è importante e ci permetterà di sbloccare animazioni e distintivi specifici. Nella precedenteabbiamo visto come creare ...