Naya Rivera ha alzato il braccio chiedendo aiuto prima di morire | il rapporto dell’autopsia

L'attrice Naya Rivera, morta lo scorso 9 luglio per annegamento, avrebbe alzato il braccio e chiesto aiuto, stando a quanto scritto dall'Associated Press che riportava un report dell'autopsia reso pub ...

Una volta che Naya Rivera ha aiutato il figlio a risalire sulla barca, il bambino avrebbe notato la madre alzare il braccio in aria gridando aiuto’. Questo afferma il rapporto del medico legale della ...

