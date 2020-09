Natalia Paragoni | il saluto al suo Andrea | “Sempre con te”

(Di sabato 12 settembre 2020)ha dovuto salutare il suoZelletta, pronto per una nuova avventura: il Grande Fratello Vip. Tramite Instagram, la ragazza ha voluto condividere un romantico video. “Sempre con te” – Tra pochi giorni, la casa più spiata d’Italia riaprirà le sue porte per una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti … L'articolo, ilal suo: “Sempre con te”

La corteggiatrice di Uomini e Donne da più di un anno continua felicemente la sua storia d’amore con Andrea Zelletta che, è in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip durante la serata ...Non sappiamo ancora se il Grande Fratello Vip 2020 prenderà il via lunedì oppure no alla luce degli ultimi rumors sulla positività di uno degli addetti ai lavori, ma quello che è certo è che non saran ...