Napoli | spiragli per il rinnovo di Maksimovic | la situazione

(Di sabato 12 settembre 2020) Nikolaè stato più volte, nel corso della sessione estiva di mercato ancora oggi aperta, accostato a vari club. Su tutti il suo nome è stato avvicinato alla Roma, soprattutto nella trattativa per Under e Veretout. Alla luce delle palesi difficoltà incontrate però dalnel cedere i propri giocatori, le cose potrebbero radicalmente … L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spiragli

DailyNews 24

Tra il Napoli e Milik inizia il braccio di ferro. Pochi dubbi a riguardo. Perché il giocatore è stato chiaro con il club: vuole andare via a parametro zero. Il polacco ha un contratto che lo legherebb ...Osservando gli striscioni in pvc che proteggono un cantiere tra la Prefettura e la chiesa di San Francesco di Paola, i Beatlefan napoletani più attenti riescono a intravedere, in controluce, la sagoma ...