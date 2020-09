Napoli, seduta di allenamento prima di volare a Lisbona per l’amichevole contro lo Sporting (Di sabato 12 settembre 2020) A poco meno di dieci giorni dall’inizio della nuova stagione, il Napoli continua il suo pre-campionato e lo fa a suon di amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Dopo il test contro il Pescara, che ha visto gli uomini di Gattuso vincere con un rotondo 4-0, per i partenopei c’è ora l’ostacolo Sporting Lisbona, in un’amichevole di tutto rispetto in programma nella capitale portoghese. Nella mattinata di sabato 12 settembre, il Napoli ha svolto una seduta di allenamento, caratterizzata da un riscaldamento muscolare, poi esercizi di passaggio, allenamento tattico e in conclusione esercitazioni sui calci piazzati. Assenti Malcuit, Llorente, Younes e Mario Rui, i quali si sono limitati ad un lavoro in palestra. Lavoro ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) A poco meno di dieci giorni dall’inizio della nuova stagione, ilcontinua il suo pre-campionato e lo fa a suon di amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Dopo il testil Pescara, che ha visto gli uomini di Gattuso vincere con un rotondo 4-0, per i partenopei c’è ora l’ostacolo, in un’amichevole di tutto rispetto in programma nella capitale portoghese. Nella mattinata di sabato 12 settembre, ilha svolto unadi, caratterizzata da un riscaldamento muscolare, poi esercizi di passaggio,tattico e in conclusione esercitazioni sui calci piazzati. Assenti Malcuit, Llorente, Younes e Mario Rui, i quali si sono limitati ad un lavoro in palestra. Lavoro ...

