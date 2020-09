Napoli, Salvatore Esposito vince il Premio Cinema Campania (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da “Gomorra” a “Fargo”, passando per “Spaccapietre” in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 77, Salvatore Esposito è tra i massimi rappresentati del Cinema campano nel mondo. Per questi motivi l’attore ha ritirato ieri sera nel foyer del Modernissimo il Premio Cinema Campania 2020, consegnatogli dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, ideatore e fondatore, dal giornalista Alessandro Savoia, coordinatore del progetto, e da Gaetano Affinito, organizzatore generale. L’edizione 2020 del riconoscimento non competitivo volto a istituzioni, aziende, personalità che nel corso dell’anno si sono profuse con il loro lavoro nello sviluppo, nella crescita ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Da “Gomorra” a “Fargo”, passando per “Spaccapietre” in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 77,è tra i massimi rappresentati delcampano nel mondo. Per questi motivi l’attore ha ritirato ieri sera nel foyer del Modernissimo il2020, consegnatogli dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, ideatore e fondatore, dal giornalista Alessandro Savoia, coordinatore del progetto, e da Gaetano Affinito, organizzatore generale. L’edizione 2020 del riconoscimento non competitivo volto a istituzioni, aziende, personalità che nel corso dell’anno si sono profuse con il loro lavoro nello sviluppo, nella crescita ...

