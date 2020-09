Napoli-Milik, è rottura: non convocato, ora vuole rimanere fino a scadenza (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiClamoroso in casa Napoli. Arek Milik, con un contratto in scadenza nel giugno 2021, ha comunicato alla società azzurra di non essere più interessato alla cessione e di voler rimanere all’ombra del Vesuvio fino alla scadenza del contratto. A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto si legge sul sito web dell’esperto di mercato: “Milik-Napoli, adesso è muro contro muro. Il calciatore polacco dopo la mancata convocazione per l’amichevole contro il Pescara ha comunicato infuriato al club che resterà a Napoli. Ha dichiarato di non ritenersi sul mercato e di voler restare fino a a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiClamoroso in casa. Arek, con un contratto innel giugno 2021, ha comunicato alla società azzurra di non essere più interessato alla cessione e di volerall’ombra del Vesuvioalladel contratto. A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto si legge sul sito web dell’esperto di mercato: “, adesso è muro contro muro. Il calciatore polacco dopo la mancata convocazione per l’amichevole contro il Pescara ha comunicato infuriato al club che resterà a. Ha dichiarato di non ritenersi sul mercato e di voler restarea a ...

