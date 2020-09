Napoli-Manchester City, tira e molla Koulibaly: inglesi pronti a rilanciare (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Kalidou Koulibaly sta spingendo per il trasferimento al Manchester City. L’agente del difensore classe 1991, Fali Ramadani, sta lavorando per convincere gli inglesi a farsi avanti con una nuova offerta al rialzo che possa accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro potrebbe convincersi a lasciar partire il senegalese a fronte di una proposta, bonus compresi, in prossimità dei 75 milioni di euro. Spettatore interessato alla finestra è Sokratis dell’Arsenal, considerato il primo nome sulla lista di Giuntoli per sostituire Koulibaly. Lo riporta in giornata il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Kalidousta spingendo per il trasferimento al. L’agente del difensore classe 1991, Fali Ramadani, sta lavorando per convincere glia farsi avanti con una nuova offerta al rialzo che possa accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro potrebbe convincersi a lasciar partire il senegalese a fronte di una proposta, bonus compresi, in prossimità dei 75 milioni di euro. Spettatore interessato alla finestra è Sokratis dell’Arsenal, considerato il primo nome sulla lista di Giuntoli per sostituire. Lo riporta in giornata il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - infoitsport : Koulibaly, il Manchester City non vuole spingersi oltre i 70 milioni offerti: il Napoli riflette - myownblue : @chourmo_oi @FNSBlog Il Napoli non è bloccato nel reparto d'attacco perché ha Petagna, Osimhen ed eventualmente anc… - cn1926it : #Koulibaly, il #ManchesterCity non vuole spingersi oltre i 70 milioni offerti: il #Napoli riflette - sscalcionapoli1 : Schira: “Napoli, il Sassuolo chiede 40 milioni per Boga, l’affare Under resta legato a Milik, le due squadre di Man… -