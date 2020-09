Musei | Franceschini | “Ecco i 13 nuovi ‘super direttori’ dal bando internazionale”

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – “I musei italiani sono cambiati profondamente in questi anni fino a diventare un’eccellenza, un modello positivo e riconosciuto nel mondo perche’ a guidarli sono andate le persone giuste attraverso rigorose selezioni internazionali”. Cosi’ il ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, annuncia i 13 nuovi direttori di musei, parchi archeologici e biblioteche selezionati da una commissione di altissimo livello scientifico presieduta dal direttore del museo Egizio di Torino e composta dai direttori della National Gallery di Londra, del Prado di Madrid e da esperti di chiara fama.