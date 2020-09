Muore dopo il pestaggio: il video choc che incastra l'aggressore (Di sabato 12 settembre 2020) Valentina Dardari Un video ha incastrato il responsabile. La vittima era stata aggredita a calci e pugni ed era caduta battendo violentemente la testa sull'asfalto La vittima di un pestaggio per strada, il 53enne Onofrio Cappolecchia, è morta dopo tre giorni di ricovero in ospedale per un’emorragia cerebrale. Non aveva raccontato a nessuno dell’aggressione subita ma un video ha incastrato il colpevole. Il pregiudicato 26enne Carlo Tisti, di Bari, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per l'omicidio preterintenzionle del 53enne. Il violento pestaggio risale allo scorso 22 agosto. L’uomo è morto all’ospedale San Paolo tre giorni dopo, ovvero il 25 agosto. Il video, registrato da una ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Valentina Dardari Unhato il responsabile. La vittima era stata aggredita a calci e pugni ed era caduta battendo violentemente la testa sull'asfalto La vittima di unper strada, il 53enne Onofrio Cappolecchia, è mortatre giorni di ricovero in ospedale per un’emorragia cerebrale. Non aveva raccontato a nessuno dell’aggressione subita ma unhato il colpevole. Il pregiudicato 26enne Carlo Tisti, di Bari, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per l'omicidio preterintenzionle del 53enne. Il violentorisale allo scorso 22 agosto. L’uomo è morto all’ospedale San Paolo tre giorni, ovvero il 25 agosto. Il, registrato da una ...

poliziadistato : Bari, la sera del #22agosto un uomo arriva al pronto soccorso ed entra in coma. Muore dopo 2 giorni. #Squadramobile… - HuffPostItalia : Muore 3 giorni dopo un pestaggio senza aver detto a nessuno dell'aggressione: video incastra picchiatore - repubblica : Volontario muore a 19 anni dopo essere stato travolto da un'auto sulla A16: stava spegnendo incendio [aggiornamento… - paolorm2012 : A quattro anni cade in piscina: Gioele muore dopo due giorni di agonia - Italia_Notizie : Bari, 53enne muore in ospedale dopo aver taciuto un pestaggio. Ma un video incastra l’aggressore: arrestato 26enne… -