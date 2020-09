Motogp Misano 2020, perché sognare, stavolta, si può (Di sabato 12 settembre 2020) Bello e giusto sognare. Già, perché il sogno di tutti, in attesa del Gp di Misano è quello fotografare una vittoria che per Valentino Rossi vale il doppio. Forse anche il triplo. Vale c'è, è vero. E ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Bello e giusto. Già, perché il sogno di tutti, in attesa del Gp diè quello fotografare una vittoria che per Valentino Rossi vale il doppio. Forse anche il triplo. Vale c'è, è vero. E ...

SkySportMotoGP : #VR46 entusiasta dopo le libere di Misano: 'In Austria mi sentivo un 50enne, a Misano mi sembra di avere 30 anni'… - SkySportMotoGP : ?? TEMPONE PAZZESCO DI VIÑALES! (?? #QP) ?? Le Yamaha monopolizzano i primi 4 posti Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : La fantasia non manca a @ValeYellow46 ???? Vi piace il suo nuovo casco? #SanMarinoGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - maron_barbara : RT @gponedotcom: Rossi si mette in testa il Viagra per fare la 'doppia' di Misano: FOTO - Casco speciale per Valentino che scherza sui prob… - Ansa_ER : Misano: pole MotoGp Vinales, prima fila per Morbidelli. Secondo tempo per italiano, 3/o Quartararo, Rossi apre 2/a… -