MotoGP GP San Marino | Vinales | “Bellissima pole position | l’abbiamo preparata molto bene”

La pole position è "bellissima perché l'abbiamo preparata molto bene e già da stamattina mi sentivo molto bene in moto. Nelle libere 4 abbiamo lavorato tanto per la gara mentre qui in qualifica ho cercato di guidare pulito per portare un bel risultato a casa". Così Maverick Vinales dopo la pole position conquistata nella qualifica di Misano al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

