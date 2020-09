MotoGP, GP San Marino 2020: Crutchlow dichiarato “non idoneo” dai medici (Di sabato 12 settembre 2020) Cal Crutchlow è stato dichiarato dai medici “non idoneo” e quindi non prenderà parte alla gara di domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Il pilota britannico non ha superato l’esame medico eseguito nella mattinata di sabato, prima della terza sessione di prove libere e dovrà rinunciare alla corsa sul circuito di Misano, settimo appuntamento del Motomondiale. Crutchlow aveva chiuso le libere del venerdì in 19esima piazza, complice anche il forte dolore al braccio destro, operato pochi giorni fa. Il pilota ha dunque bisogno di più tempo per recuperare completamente dall’operazione. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Calè statodai“non idoneo” e quindi non prenderà parte alla gara di domenica del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini di. Il pilota britannico non ha superato l’esame medico eseguito nella mattinata di sabato, prima della terza sessione di prove libere e dovrà rinunciare alla corsa sul circuito di Misano, settimo appuntamento del Motomondiale.aveva chiuso le libere del venerdì in 19esima piazza, complice anche il forte dolore al braccio destro, operato pochi giorni fa. Il pilota ha dunque bisogno di più tempo per recuperare completamente dall’operazione.

