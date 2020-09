Moto Gp | Valentino Rossi indossa il casco ‘viagra’ | “Serviva l’aiutino”

(Di sabato 12 settembre 2020) Valutinoè sceso in pista, nel terzo turno di libere del Gran Premio di San Marino, come unmolto particolare. Il Dottore ci ha abituato nel corso degli anni adre caschi particolari, questo, forse, li batte tutti. Inciso c’è infatti una pastiglia di Viagra, con scritto il dosaggio 46 (ovviamente) mg. Dopo aver ottenuto la seconda fila nelle qualifiche,ha spiegato il perché del‘viagra’: “L’idea delè stata bella e fa ridere. Quando abbiamo ragionato sull’idea abbiamo pensato a cosa era diverso rispetto agli altri anni e quest’anno a Misano c’è una gara doppia, qui nel paddock le chiamiamo la doppia di Jerez, la doppia di ...

Valentino Rossi si è distinto nelle qualifiche del GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Il Dottore ha conquistato una buona quarta posizione i ...Casco speciale per Valentino Rossi in vista del doppio appuntamento della MotoGp a Misano: proprio su questa particolarità del calendario ha giocato il Dottore, che ha evocato “La Doppia di Misano” pe ...