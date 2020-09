Mostra del Cinema Venezia '77, Leone d'oro a Nomadland di Chloe Zhao (Di sabato 12 settembre 2020) Va a ‘Nomadland’ di Chloè Zhao (Stati Uniti) il Leone d’Oro della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo 10 anni una regista vince il premio più importante di Venezia. La pellicola racconta la storia di Fern che, a causa del collasso economico che ha travolto una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Terzo lungometraggio della regista Chloè Zhao, ‘Nomadland’ vede nel cast la presenza dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nel ruolo di mentori e compagni di viaggio di Fern durante il suo vagare attraverso i vasti paesaggi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Va a ‘’ di Chloè(Stati Uniti) ild’Oro della 77esimadeldi. Dopo 10 anni una regista vince il premio più importante di. La pellicola racconta la storia di Fern che, a causa del collasso economico che ha travolto una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Terzo lungometraggio della regista Chloè, ‘’ vede nel cast la presenza dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nel ruolo di mentori e compagni di viaggio di Fern durante il suo vagare attraverso i vasti paesaggi ...

DiodatoMusic : Domani avrò l’onore di cantare alla cerimonia di chiusura della settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia. Av… - oss_romano : #12settembre ? Presentato alla mostra del Cinema di Venezia @la_Biennale il videocatechismo all’interno della piatt… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA | #Venezia77 @la_Biennale - LEONE D'ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA) alla 77/… - AgCultNews : RT @museomiramare: #oggi su @IOdonna supplemento del @Corriere Virginia Ricci racconta le #donne di Marcello Dudovich in mostra al #castell… - museomiramare : #oggi su @IOdonna supplemento del @Corriere Virginia Ricci racconta le #donne di Marcello Dudovich in mostra al… -