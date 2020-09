Mostra del Cinema di Venezia 2020 | Pierfrancesco Favino e la romantica dedica dal palco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) “Pensavo di passare il mio sabato come faccio normalmente vestito da uomo del ‘600, a cavallo, tirando di spada, e parlando in uno strano modo, invece mi avete fatto la sorpresa più grande della mia vita”.ritira la Coppa Volpi come miglior attore al Festival diper il film Padrenostro dove interpreta un vicequestore vittima di un attentato terroristico negli anni settanta, e si emoziona realmente come fosse alla prima recita della sua vita. “Non sarei su questose non ci fosse stato quel piccolo grande attore che è Mattia Garaci (il giovanissimo protagonista di Padrenostro ndr), colui che mi ha consentito di essere sempre giusto. Questo premio è suo come di tutti gli altri attori e della troupe tra cui un maestro che ...