Mostra del Cinema di Venezia 2020 | Paolo Conte | via con me | documentario che è gioia per l’anima ma anche occasione mancata per la storia

"C'è un po' di vento, abbaia la campagna". Paolo Conte, il genio. Ironico, romantico, capace di fulminarti con tre, quattro parole e gettarti dentro "un atlante immaginario dell'anima". Dell'avvocato astigiano s'è forse speso troppo poco entusiasmo nel raccontarlo all'interno della stupefacente vita della musica italiana. Schivo e riservato lui, quasi intimoriti i profani ad avvicinarsi al maestro anche solo per chiedere di quelle "perline colorate" che sono dono d'amore in Gelato al limon e che ci stanno in testa da almeno trent'anni dal primo ascolto. Paolo Conte, via con me di Giorgio Verdelli, documentario Fuori Concorso in chiusura di Venezia 77, è un po' ...

