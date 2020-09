Mostra del Cinema di Venezia 2020, i vincitori: Coppa Volpi a Piefrancesco Favino. Leone d’oro a Nomadland (Di sabato 12 settembre 2020) Nomadland è il Leone d’Oro di Venezia 77. Piefrancesco Favino vince la Coppa Volpi come miglior attore e Vanessa Kirby come miglior attrice. È stata la presidente di giuria Cate Blanchett a consegnare i premi più importanti del primo festival internazionale di Cinema in era Covid. Ha vinto così il film di Chloé Zhao che batte il mondo dispotico di Michel Franco in Nuevo Orden (Gran Premio della Giuria). Nomadland ha come protagonista assoluta Frances McDormand che già fulminò Venezia due anni fa con la sua interpretazione di Tre manifesti ad Ebbing. Qui la McDormand è ancora una volta personaggio borderline, ovvero Fern che ritrovatasi senza lavoro, affetti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020)è ild’Oro di77.vince lacome miglior attore e Vanessa Kirby come miglior attrice. È stata la presidente di giuria Cate Blanchett a consegnare i premi più importanti del primo festival internazionale diin era Covid. Ha vinto così il film di Chloé Zhao che batte il mondo dispotico di Michel Franco in Nuevo Orden (Gran Premio della Giuria).ha come protagonista assoluta Frances McDormand che già fulminòdue anni fa con la sua interpretazione di Tre manifesti ad Ebbing. Qui la McDormand è ancora una volta personaggio borderline, ovvero Fern che ritrovatasi senza lavoro, affetti e ...

