Mosca: Ministero salute distribuisce vaccino Sputnik V in varie regioni del paese (Di sabato 12 settembre 2020) Si tratta, secondo quanto reso noto in un comunicato, di una consegna pilota destinata a verificare il funzionamento delle reti logistiche di distribuzione e somministrazione ai cittadini appartenenti ai gruppi ad alto rischio

