Morto Stevie Lee, leggenda di Jackass e del wrestling (Di sabato 12 settembre 2020) La leggenda di Jackass e del mondo del wrestling, Stevie Lee, è deceduto all’età di 54 anni. La famiglia ha aperto una raccolta fondi Un’altra leggenda se n’è andata. Parliamo questa volta del mondo del wrestling. Stevie Lee, leggenda del mondo del wrestling, è deceduto all’età di 54 anni. All’interno dell’ambiente, era conosciuto con il nome d’arte di Puppet the Psycho Dwarf. Aveva partecipato anche a molte puntate di Jackass, la famosa trasmissione satirico-demenziale di stunt-man. L’uomo è venuto a mancare in condizioni di indigenza. Proprio per questo motivo, i familiari hanno aperto un crowdfunding, i cui proventi saranno ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020) Ladie del mondo delLee, è deceduto all’età di 54 anni. La famiglia ha aperto una raccolta fondi Un’altrase n’è andata. Parliamo questa volta del mondo delLee,del mondo del, è deceduto all’età di 54 anni. All’interno dell’ambiente, era conosciuto con il nome d’arte di Puppet the Psycho Dwarf. Aveva partecipato anche a molte puntate di, la famosa trasmissione satirico-demenziale di stunt-man. L’uomo è venuto a mancare in condizioni di indigenza. Proprio per questo motivo, i familiari hanno aperto un crowdfunding, i cui proventi saranno ...

forzearmatenews : È morto Stevie Lee, uno dei protagonisti di Jackass - RealPietrolino : RT @MashableItalia: È morto Stevie Lee, uno dei protagonisti di Jackass - infoitcultura : È morto Stevie Lee, uno dei nani di Jackass e del wrestling: c’è una raccolta fondi per i funerali - infoitcultura : Morto Stevie Lee, lo psycho-nano di Jackass: aveva 54 anni. Una raccolta fondi per i suoi funerali - infoitcultura : Morto Stevie Lee, lo 'psycho-nano' di Jackass e del wrestling: aveva 54 anni. Una raccolta fondi per i suoi funerali -