Morte Naya Rivera | l’autopsia rivela i dettagli degli ultimi istanti di vita

(Di sabato 12 settembre 2020) A distanza di due mesi dalladiè stata pubblicata l’autopsia sul suo corpo: ecco cosa è successi prima che annegasse. Lo scorso 8 luglio, la star di Gleesi è recata al lago Piru (California) per una gita con il figlio di 4 anni Josey. L’attrice aveva deciso che … L'articolo: l’autopsiadiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sangyeom_ : RT @3cinematographe: - sangyeom_ : RT @badtasteit: #NayaRivera: il rapporto dell'autopsia ha chiarito altri dettagli sulle circostanze della morte - cinespression : New post: Naya Rivera: il rapporto dell’autopsia rivela alcuni dettagli sulla morte dell’attrice… - smolberlin : Ho appena letto i dettagli sulla morte di Naya e gli ultimi istanti con Josey,ho ancora i brividi.. - 3cinematographe : -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Naya

LOS ANGELES - Una gita in barca finita nel modo peggiore possibile, quella della ex-star della serie "Glee" Naya Rivera che a luglio si trovava con il figlio Josey (4 anni) sul lago Piru nella contea ...L’autopsia del medico legale della contea di Ventura afferma che il bambino ha visto sua madre alzare il braccio in aria e gridare “Aiuto”, per poi sparire nell’acqua. Le autorità, precedentemente, av ...