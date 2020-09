Morte di Willy, il premier Conte al funerale: «Ci aspettiamo pene severe e certe» (Di sabato 12 settembre 2020) Folla commossa e il premier Conte ai funerali di Willy Monteiro Duarte, nel campo sportivo di Paliano. Conte, arrivato in camicia bianca per rispettare la richiesta della famiglia. A Capoverde, dove è originaria la famiglia di Willy, il bianco è anche simbolo di lutto quando si riferisce a un giovane Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Folla commossa e ilai funerali diMonteiro Duarte, nel campo sportivo di Paliano., arrivato in camicia bianca per rispettare la richiesta della famiglia. A Capoverde, dove è originaria la famiglia di, il bianco è anche simbolo di lutto quando si riferisce a un giovane

