Monza | nasce il primo supermercato «autism friendly» in Italia

(Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono immagini in ogni corsia per illustrare cosa si trova in ogni punto, le luci sono più basse rispetta ai supermercati tradizionali e non ci sono suoni forti. È il supermercato «autism friendly». Il primo in Italia è la Coop di Monza aperta dal 10 settembre. Per chi ha disturbi dello spettro autistico c’è priorità alle casse e i clienti possono chiedere aiuto a personale appositamente formato.