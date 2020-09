Mondo del cinema in lutto, la famosissima ed amatissima attrice ci ha lasciato (Di sabato 12 settembre 2020) Nota per aver interpretato Emma Peel nella serie tv 'Agente speciale' e Teresa "Tracy" Draco in 'Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà'. Le sue ultime apparizioni in 'Game of Thrones' e 'Victoria' Diana Rigg, celebre per i suoi ruoli di Emma Pel e della regina di Spine nelle serie Agente speciale e Trono di spade, è morta a Londra all'età di 82 anni. "Mia madre è morta in pace nel suo letto" ha detto la figlia, Rachael Stirling, anche lei attrice. "È deceduta per un cancro diagnosticato a marzo e ha passato i suoi ultimi mesi a riflettere gioiosamente sulla sua vita straordinaria, piena d'amore, di risate e di un profondo orgoglio per la sua professione". L'attrice britannica, nata il 20 luglio 1938, era nota per aver dato fascino e umorismo al personaggio di Emma Peel, al fianco di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020) Nota per aver interpretato Emma Peel nella serie tv 'Agente speciale' e Teresa "Tracy" Draco in 'Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà'. Le sue ultime apparizioni in 'Game of Thrones' e 'Victoria' Diana Rigg, celebre per i suoi ruoli di Emma Pel e della regina di Spine nelle serie Agente speciale e Trono di spade, è morta a Londra all'età di 82 anni. "Mia madre è morta in pace nel suo letto" ha detto la figlia, Rachael Stirling, anche lei. "È deceduta per un cancro diagnosticato a marzo e ha passato i suoi ultimi mesi a riflettere gioiosamente sulla sua vita straordinaria, piena d'amore, di risate e di un profondo orgoglio per la sua professione". L'britannica, nata il 20 luglio 1938, era nota per aver dato fascino e umorismo al personaggio di Emma Peel, al fianco di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondo del E' morto Franco Miliotti, lutto nel mondo del tessile LA NAZIONE Mantova, Stefano L'Occaso nuovo direttore di Palazzo Ducale

Stefano L'Occaso è un funzionario storico dell'arte del Mibact con responsabilità direttive a palazzo Ducale. già direttore del polo museale della Lombardia, vanta una rilevante attività di ricerca e ...

Parigi, gilet gialli in strada. Incendi, lacrimogeni e 154 arresti

Parigi, 12 settembre 2020 - Nonostante la Francia sia alle prese come tutto il mondo con la drammatica emergenza Coronavirus ... Il prefetto ha lanciato un appello al rispetto del distanziamento ...

