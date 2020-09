Mimmo Parisi ha trovato una cosa inutile da far fare ai navigator (ma in che mani siamo?) (Di sabato 12 settembre 2020) Piero Fassino l’aveva buttata lì: considerata «la scarsa incidenza dei navigator nel reperire posti di lavoro per chi beneficia del reddito di cittadinanza», perché non usarli per affiancare il personale Ata nella riapertura post-Covid delle scuole? La proposta non dev’essere passata inosservata a Mimmo Parisi, presidente di Anpal (Associazione nazionale politiche attive del lavoro). Il guru del Mississippi anche noto come il “padre dei navigator” si è ingegnato subito per trovare qualcosa da far fare ai 2.874 «assistenti tecnici» da lui assunti la scorsa estate: metterli a inserire nel database di Anpal i dati di oltre 1,5 milioni di imprese. La richiesta, raccontano i navigator (che preferiscono ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 settembre 2020) Piero Fassino l’aveva buttata lì: considerata «la scarsa incidenza deinel reperire posti di lavoro per chi beneficia del reddito di cittadinanza», perché non usarli per affiancare il personale Ata nella riapertura post-Covid delle scuole? La proposta non dev’essere passata inosservata a, presidente di Anpal (Associazione nazionale politiche attive del lavoro). Il guru del Mississippi anche noto come il “padre dei” si è ingegnato subito per trovare qualda farai 2.874 «assistenti tecnici» da lui assunti la scorsa estate: metterli a inserire nel database di Anpal i dati di oltre 1,5 milioni di imprese. La richiesta, raccontano i(che preferiscono ...

SergioTazzer : Mimmo Parisi ha trovato una cosa inutile da far fare ai navigator (ma in che mani siamo?) - wilmascampini : @luigidimaio Dovresti tagliare il.tuo.amico Mimmo Parisi ,che prende lo stipendio senza fare nulla e che si aggiust… - lucadatorre : @SecchiaPietro @discordoconme @damatomimmo @dallecar @Arturo_Parisi Ma quindi fammi capire, Pietro Secchia e mimmo#… - dallecar : @damatomimmo @discordoconme @lucadatorre @SecchiaPietro @Arturo_Parisi Mimmo, fai rivoltare Sandro Pertini nella tomba - AngeliPaolo : @luigidimaio Guarda che Mimmo Parisi da solo ci costa come 3 parlamentari -

Ultime Notizie dalla rete : Mimmo Parisi Mimmo Parisi ha trovato una cosa inutile da far fare ai navigator (ma in che mani siamo?) Linkiesta.it EurekaMimmo Parisi ha trovato una cosa inutile da far fare ai navigator (ma in che mani siamo?)

Piero Fassino l’aveva buttata lì: considerata «la scarsa incidenza dei navigator nel reperire posti di lavoro per chi beneficia del reddito di cittadinanza», perché non usarli per affiancare il person ...

Reddito cittadinanza, Anpal: beneficiate 80% famiglie povere

Ad oggi 1.132.737 famiglie hanno ricevuto il reddito di cittadinanza pari a circa l`80% delle famiglie in povertà assoluta. Tra i componenti adulti di queste famiglie sono 2.148.219 le persone benefic ...

Piero Fassino l’aveva buttata lì: considerata «la scarsa incidenza dei navigator nel reperire posti di lavoro per chi beneficia del reddito di cittadinanza», perché non usarli per affiancare il person ...Ad oggi 1.132.737 famiglie hanno ricevuto il reddito di cittadinanza pari a circa l`80% delle famiglie in povertà assoluta. Tra i componenti adulti di queste famiglie sono 2.148.219 le persone benefic ...