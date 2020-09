Millefoglie light al limone | 230 kcal | un dolce che conquisterà tutti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 12 settembre 2020) Volete preparare unche sia in grado di stupire i vostri ospiti, ma che contenga poche calorie? Ecco la ricetta per cucinare unaal, ha solamente 230. Ingredienti per fare unaalPer preparare unaal, avrete bisogno di: 460 grammi di pasta sfoglia già pronta ( 2 rotoli) Per la salsa al, vi serviranno: 200 ml di acqua a temperatura ambiente 25 grammi di maizena 20 grammi di dolcificante di tipo Stevia 1biologico (vi serviranno sia il suo succo, sia la sua scorza grattugiata) 1 uovo intero. Inoltre, per fare questo, avrete bisogno anche ...