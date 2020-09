(Di sabato 12 settembre 2020) Violenta esplosione a, in unana delladi Porta Romana. Si temono feriti e anche morti. I soccorsi sono scattati quando il fortissimoha fatto tremare iin...

FcInterNewsit : FcIN - Psg forte su Skriniar: Simonian in missione a Milano. Pronto un ricco quinquennale per lo slovacco - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: #milano, forte boato nella zona Sud: tremano i palazzi - ilmessaggeroit : #milano, forte boato nella zona Sud: tremano i palazzi - troppi_omonimi : RT @J599: Milano forte esplosione, zona piazzale Libia. Decine di mezzi di soccorso, vigili fuoco, polizia, autoambulanze. - J599 : Milano forte esplosione, zona piazzale Libia. Decine di mezzi di soccorso, vigili fuoco, polizia, autoambulanze. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano forte

Il Messaggero

«Abbiamo segnali di una forte richiesta da parte dei giovani», ha detto martedì ... i primi segnali sono tutt’altro che catastrofici. Alla Statale di Milano i numeri sono in aumento, anche se un primo ...Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco. Secondo le prime notizie si tratterebbe di un’esplosione in un appartamento in piazzal ...