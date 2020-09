Milan, Soumaré alternativa a Bakayoko. Proposto al Lille un affare 'alla Tonali': La risposta dei francesi (Di sabato 12 settembre 2020) Boubakary Soumaré del Lille è un obiettivo del Milan sul mercato: al momento però non c'è intesa. Le ultimissime Leggi su 90min (Di sabato 12 settembre 2020) Boubakary; delè un obiettivo delsul mercato: al momento però non c'è intesa. Le ultimissime

bianca_caimi : RT @Sport_Mediaset: #Milan, non si sblocca #Bakayoko: #Soumaré e #Florentino prime alternative. La richiesta del #Chelsea resta di 30 milio… - tony62550278 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, non si sblocca #Bakayoko: #Soumaré e #Florentino prime alternative. La richiesta del #Chelsea resta di 30 milio… - Sport_Mediaset : #Milan, non si sblocca #Bakayoko: #Soumaré e #Florentino prime alternative. La richiesta del #Chelsea resta di 30 m… - Pall_Gonfiato : #Milan, nel mirino #Soumarè del #Lille - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: #Milan, intoppo ingaggio per #Bakayoko: salgono le quotazioni di #Soumaré e #Florentino. Maldini venerdì ha incontrato… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Soumaré Milan, il Lione punta Paquetà. Soumarè è l'alternativa a Bakayoko GianlucaDiMarzio.com