Milan | interesse del Friburgo per Krunic | offerta di 4 milioni

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilavrebbe avanzato alun’ufficiale per l’acquisto del centrocampista bosniaco RadeIl, squadra militante in Bundesliga, ha presentato alla dirigenza delun’ufficiale di 4di euro per l’acquisto di Rade. Lo riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Sul centrocampista ex Empoli vi è anche l’del Torino. Per ilnon è incedibile ma sta aspettando di dare un ulteriore rinforzo a Stefano Pioli prima di cederlo. Maldini e Massari stanno infatti pensando a Soumaré del Lille e Florentino del Benfica sul quale vi è anche il ...

Glongari : #MILAN si seguono profili interessanti per il ruolo di terzino sinistro. Oltre a #Mykolenko della #DinamoKiev piace… - Glongari : Conferme sul forte interesse dell’#OL nei confronti di #Paqueta del #Milan. Trattativa portata avanti direttamente… - ACMilanSydney : RT @MilanLiveIT: #Krunic: #Torino sempre interessato. Il #Milan aspetta un nuovo arrivo prima di cederlo ?? #MercatoMilan ?? - MilanLiveIT : #Krunic: #Torino sempre interessato. Il #Milan aspetta un nuovo arrivo prima di cederlo ?? #MercatoMilan ?? - battitomilan7 : @peppe1984a Rugani interesse del Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan interesse

Lo riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Sul centrocampista ex Empoli vi è anche l’interesse del Torino. Per il Milan Krunic non è incedibile ma sta aspettando di dare un ulteriore ...Il Torino torna alla carica per Rade Krunic. Il centrocampista è sulla lista dei partenti del Milan, ma prima il club rossonero vuole un nuovo arrivo sulla mediana. In pole per l’ex Empoli c’è però il ...