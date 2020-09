Milan, ecco la terza maglia ispirata al Mudec (Di sabato 12 settembre 2020) Il Milan ha presentato la terza maglia per la nuova stagione, attraverso i propri canali social. Fonte di ispirazione per la nuova divisa è il museo Milanese Mudec – Museo delle Culture. Take your passion to the Museo delle Culture – Mudec https://t.co/9extSzlDkr #ThisIsMilan #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/yCEoYo74be — AC Milan (@acMilan) September 12, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Ilha presentato laper la nuova stagione, attraverso i propri canali social. Fonte di ispirazione per la nuova divisa è il museoese– Museo delle Culture. Take your passion to the Museo delle Culture –https://t.co/9extSzlDkr #ThisIs#Sempre@pumafootball pic.twitter.com/yCEoYo74be — AC(@ac) September 12, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

