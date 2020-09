Milan Brescia, le formazioni ufficiali: Tonali parte dalla panchina (Di sabato 12 settembre 2020) Il Milan e il Brescia si affrontano in un match amichevole a Milanello: ecco gli schieramenti ufficiali delle due squadre Il Milan e il Brescia si affrontano in una partita amichevole a porte chiuse nel centro sportivo di Milanello. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17. I neo acquisti della squadra rossonera, Tatarusanu e Tonali, partono dalla panchina. Ecco gli schieramenti ufficiali dei due club: Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Colombo. Brescia (4-5-1): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Ile ilsi affrontano in un match amichevole aello: ecco gli schieramentidelle due squadre Ile ilsi affrontano in una partita amichevole a porte chiuse nel centro sportivo diello. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17. I neo acquisti della squadra rossonera, Tatarusanu e, partono. Ecco gli schieramentidei due club:(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Colombo.(4-5-1): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena, ...

DiMarzio : #Milan, la formazione ufficiale contro il #Brescia - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, un titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione d… - DiMarzio : #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - mefisto94_ : RT @ricercatOak: Siamo live da MilanTv per il commento minuto per minuto di Milan Brescia, ultima amichevole estiva dei rossoneri prima del… - eImudo : RT @ricercatOak: Siamo live da MilanTv per il commento minuto per minuto di Milan Brescia, ultima amichevole estiva dei rossoneri prima del… -