Milan Brescia, Ibrahimovic out: trauma contusivo alla gamba destra (Di sabato 12 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha saltato in maniera precauzionale l'amichevole tra Milan e Brescia a causa di un infortunio alla gamba destra Zlatan Ibrahimovic ha rimediato nei giorni scorsi un trauma contusivo alla gamba destra secondo quanto riportato da Goal.com. Stefano Pioli ha così deciso di non mandarlo in campo in via precauzionale nel match amichevole contro il Brescia. Il Milan affronterà infatti lo Shamrock Rovers il prossimo 17 settembre valido per il turno preliminare di Europa League e la presenza dello svedese sarà importante.

